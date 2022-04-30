خبير أمني يعلق على دعوة وجهها خيرت الشاطر لجماعة الإخوان قبل 30 يونيو

علق اللواء المصري، عبد الحميد خيرت شكري، نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق على دعوة نائب مرشد جماعة الأخوان المسلمين، خيرت الشاطر، قبل إيام من ثورة 30 يونيو عام 2013 في مصر.

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وجاء على لسان خيرت الشاطر في حلقة أمس من مسلسل "الاختيار": "عايزين رابعة تبقى دولة داخل الدولة".

وعلق اللواء على ذلك قائلا: "هذا هو التوصيف الحقيقي لاعتصام رابعة، وقد سبق لي وأن تحدثت في لقاءات إعلامية سابقة عن هذا التوصيف، وأن اعتصام رابعة يمثل الدولة الموازية داخل الدولة الأم، فعناصر الدولة متوافرة (أفراد الجماعة وقوى الإسلام السياسي + أرض ميدان رابعة والشوارع المجاورة + قانون الجماعة) ورئيس (محمد مرسي) مطلوب عودته من داخل اعتصام رابعة على لسان البلتاجي، وجناح مسلح يمثل قوات عسكرية في سيناء من عناصر جهادية تكفيرية وافدة للبلاد فترة حكم الإخوان".

وأضاف: "هذا هو الوضع الحقيقي لاعتصام رابعة، والذي كان بداية مواجهة الإرهاب، بعد مطالبة الرئيس من الشعب المصري التفويض لمواجهة الإرهاب المحتمل".

المصدر: RT