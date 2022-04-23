 
مباشر

"الاختيار 3".. تسريب جديد يوثق هجوم خيرت الشاطر على النائب العام المصري الأسبق (فيديو)

أخبار العالم العربي

"الاختيار 3".. تسريب جديد يوثق هجوم خيرت الشاطر على النائب العام المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svij

شهدت الحلقة 22 من مسلسل "الاختيار 3" تسريبا جديدا لنائب جماعة الإخوان خيرت الشاطر عن المستشار النائب العام المصري الأسبق عبد المجيد محمود.

ويقول الشاطر في التسريب: "جيلي أنا، والناس اللي تعاملت مع عبد المجيد محمود في تاريخه الطويل كله، أو مع عادل عبد السلام جمعة كقاضي، كلنا لا نثق في هؤلاء الناس ولا بنسبة واحد في المليون".

وتعليقا على التسريب قال المستشار عبد المجيد محمود في تصريح لصحيفة "الدستور" المصرية: "هذا وضع طبيعي.. قيادات الجماعة الإرهابية لا تثق في، كما أنني لا أثق فيهم باعتبارهم جماعة إرهابية وخارجة عن الشرعية".

وأضاف "طبيعي ألا يثقوا في القضاء المصري ونزاهته لأن تكوينهم الإرهابي وغير الشرعي يجعلهم لا يثقوا في نزاهة القضاء المصري، كما أنه غير مطلوب وثوقنا فيهم لأنهم خارجين عن القانون".

وصرح عبد المجيد: "لا يثقون في أنفسهم وهذا ظهر جليا في التسريبات التي كشفها مسلسل الاختيار".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا