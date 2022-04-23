"الاختيار 3".. تسريب جديد يوثق هجوم خيرت الشاطر على النائب العام المصري الأسبق (فيديو)

شهدت الحلقة 22 من مسلسل "الاختيار 3" تسريبا جديدا لنائب جماعة الإخوان خيرت الشاطر عن المستشار النائب العام المصري الأسبق عبد المجيد محمود.

ويقول الشاطر في التسريب: "جيلي أنا، والناس اللي تعاملت مع عبد المجيد محمود في تاريخه الطويل كله، أو مع عادل عبد السلام جمعة كقاضي، كلنا لا نثق في هؤلاء الناس ولا بنسبة واحد في المليون".

- في ثواني قصيره تسريب خطير لـ #خيرت_الشاطر يوضح فيها سبب اقاله النائب العام الأسبق "عبدالمجيد محمود" ..



"الخرf_ان كانوا عاوزين اللي واثقين فيهم وبس .. اسفوخس عليهم كائنات وsssخه" ..🐏#الاختيار٣ ✌️🇪🇬 pic.twitter.com/8OgRcAmLct — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) April 23, 2022

وتعليقا على التسريب قال المستشار عبد المجيد محمود في تصريح لصحيفة "الدستور" المصرية: "هذا وضع طبيعي.. قيادات الجماعة الإرهابية لا تثق في، كما أنني لا أثق فيهم باعتبارهم جماعة إرهابية وخارجة عن الشرعية".

وأضاف "طبيعي ألا يثقوا في القضاء المصري ونزاهته لأن تكوينهم الإرهابي وغير الشرعي يجعلهم لا يثقوا في نزاهة القضاء المصري، كما أنه غير مطلوب وثوقنا فيهم لأنهم خارجين عن القانون".

وصرح عبد المجيد: "لا يثقون في أنفسهم وهذا ظهر جليا في التسريبات التي كشفها مسلسل الاختيار".

المصدر: وسائل إعلام مصرية