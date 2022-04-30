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الرئيس التركي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي في مكة المكرمة (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

الرئيس التركي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي في مكة المكرمة (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة في مقر إقامته بمكة المكرمة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم.

وحمل الرئيس أردوغان خلال اللقاء الرئيس الغانم "تحياته وتقديره لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، متمنيا لهما موفور الصحة والسلامة وللشعب الكويتي دوام التقدم والأمن والاستقرار".

يذكر أن الرئيس أردوغان وصل إلى السعودية يوم الأربعاء في زيارة رسمية في حين يتواجد الغانم في مكة لأداء مناسك العمرة.

المصدر: "كونا"

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