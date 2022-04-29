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وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل حارس أمن إسرائيلي في الضفة الغربية برصاص فلسطينيين (صورة + فيديو)

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وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل حارس أمن إسرائيلي في الضفة الغربية برصاص فلسطينيين (صورة + فيديو)
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حارس أمن إسرائيلي قتل برصاص مسلحين فلسطينيين اثنين في مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية.

وتشير التقارير إلى أن سيارة تحمل لوحة أرقام إسرائيلية اقتربت من حاجز أمني في المستوطنة، ثم أطلق مهاجمان النيران على الحارس، فأردياه قتيلا.

وأطلقت قوات الأمن الإسرائيلية عملية بحث عن منفذي العملية، حيث يعتقد أنهما ما زالا في المستوطنة.

وطلبت الشرطة الإسرائيلية من السكان إغلاق النوافذ وإطفاء الأضواء وإغلاق الأبواب حتى إشعار آخر.

بدورها، باركت "لجان المقاومة في فلسطين" العملية، وقالت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي إنها "رد طبيعي ومشروع على إرهاب العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه وجرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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