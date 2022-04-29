وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل حارس أمن إسرائيلي في الضفة الغربية برصاص فلسطينيين (صورة + فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حارس أمن إسرائيلي قتل برصاص مسلحين فلسطينيين اثنين في مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية.

وتشير التقارير إلى أن سيارة تحمل لوحة أرقام إسرائيلية اقتربت من حاجز أمني في المستوطنة، ثم أطلق مهاجمان النيران على الحارس، فأردياه قتيلا.

🚨عملية في سلفيت, ومقتل أحد ضباط جنود الاحتلال عند مستوطنة أرئيل🇵🇸#الاسود_ المنفردة # pic.twitter.com/iR9IfZy0Ko — Abo Zeina (@AboZeina313) April 29, 2022

وأطلقت قوات الأمن الإسرائيلية عملية بحث عن منفذي العملية، حيث يعتقد أنهما ما زالا في المستوطنة.

من مكان العملية في مستوطنة أرئيل بسلفيت , والتي أدت إلى مقتل ضابط في صفوف جنود الاحتلال قبل قليل pic.twitter.com/EChKQG2iLz — Guerbar.⚡,ڨربع (@GuerbarT) April 29, 2022

وطلبت الشرطة الإسرائيلية من السكان إغلاق النوافذ وإطفاء الأضواء وإغلاق الأبواب حتى إشعار آخر.

بدورها، باركت "لجان المقاومة في فلسطين" العملية، وقالت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي إنها "رد طبيعي ومشروع على إرهاب العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه وجرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية