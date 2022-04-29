تونس.. قيس سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 274 محكوما بمناسبة عيد الفطر (فيديو)

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة عفوا رئاسيا عن 274 محكوما، ليتم إطلاق سراحهم بمناسبة عيد الفطر.

وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد استقبل الجمعة في قصر قرطاج ليلى جفال وزيرة العدل التونسية، ورافقها أعضاء لجنة العفو.

وتعيش تونس تحت وقع حالة استثنائية أقرها رئيس البلاد في 25 يوليو الماضي بحل عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وقد أصدر الرئيس التونسي بعد ذلك التاريخ العديد من القرارات والمراسيم.

المصدر: RT