محكمة إسرائيلية تصادق على بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في الخليل

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، على بناء 31 وحدة استيطانية في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

ورفضت المحكمة التماسا تقدمت به حركة "السلام الآن" الإسرائيلية وبلدية الخليل، لمنع إنشاء مبنيين يضمان 31 وحدة سكنية استيطانية، في مجمع "حزقيا" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين في قلب مدينة الخليل. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "المصادقة على هذه الوحدات الجديدة، يأتي ضمن مخطط أكبر يتضمن بناء 60 وحدة استيطانية في منطقة سوق الجملة في الخليل".

وأشارت الصحيفة إلى أن المخطط بدأ تنفيذه منذ عدة سنوات قبل أن يتم تجميده مؤقتا، إلا أن رفض المحكمة العليا للالتماس، يعني السماح باستكمال تنفيذ المخطط.

و"سوق الجملة" الذي يقع في مركز مدينة الخليل، أغلقته إسرائيل منذ عام 1994 بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي، ويحتوي 25 محلا تجاريا يستأجرها المواطنون من بلدية الخليل.

المصدر: "معا"