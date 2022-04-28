سفير تونس في موسكو: البعثة الدبلوماسية التونسية تعمل على تنظيم زيارة الرئيس التونسي إلى روسيا قريبا

قال سفير تونس لدى، روسيا طارق بن سالم في تصريح لـ"سبوتنيك" إن البعثة الدبلوماسية التونسية في موسكو تعمل على تنظيم زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى روسيا في القريب العاجل.

وكان طارق بن سالم قد صرح في أغسطس 2021 بأن "روسيا على عكس بعض البلدان لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتحترم ما تم القيام به في تونس".

وأوضح الدبلوماسي التونسي "أهمية دعم الشركاء من أشقاء وأصدقاء، وفي مقدمتهم روسيا، ومنظمات دولية في هذه المرحلة التي ستمكن من تصحيح المسار السياسي حتى تظل التجربة الديمقراطية التونسية عنوان نجاح حقيقي في إرساء دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان والحريات".

واعتبر السفير أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، كانت ضرورية لإنقاذ الدولة التونسية، وأتت استجابة لإرادة شعبية إثر التدهور الاقتصادي وانسداد الأفق السياسي الذي شهدته البلاد في الأشهر الأخيرة.

وأقيمت العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وتونس في 11 يوليو عام 1956.

وعقد أول لقاء في تاريخ العلاقات الروسية التونسية بين رئيسي روسيا وتونس على هامش مؤتمر قمة الألفية الذي عقد في نيويورك عام 2000.

وفي مايو 2001 وأبريل 2002 تمت أول زيارتين لوزيري الخارجية الروسي والتونسي في تاريخ العلاقات الروسية التونسية إلى كل من تونس وموسكو.

المصدر: "سبوتنيك" +وكالات