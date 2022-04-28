لبنان.. توقيف مهرب أَدخل 4 سوريين بطريقة غير شرعية إلى البلاد

ضبط الأمن اللبناني، حافلة صغيرة لنقل الركاب، على متنها أربعة أشخاص من التابعية السورية، دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، إنه "بتاريخ 25-4-2022 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثفة والرصد، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، من ضبط "فان" لنقل الركاب بقيادة:ع. ع. (مواليد عام 1986، لبناني)".

مهرّب أَدخل 4 أشخاص إلى الأراضي اللبنانيّة وقعوا جميعًا في قبضة مفرزة استقصاء بيروت#قوى_الأمن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) April 28, 2022

وأضافت: "كان على متن الـ "فان" أربعة أشخاص من التابعية السورية، دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عبر معبر وادي خالد، وهم كل من: - أ. ز. (مواليد عام 1992) - ج. ب. (مواليد عام 1979) - ع. ن. (مواليد عام 2004) - ن. ك. (مواليد عام 1994) وبالتحقيق مع السائق، اعترف بنقل الأشخاص عبر المعبر المذكور إلى محلّة الكولا، لقاء مبالغ مالية"، مشيرة إلى أن "الموقوفين أودعوا فصيلة الرملة البيضاء، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".

المصدر: RT