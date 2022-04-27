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مصر.. الإفراج عن الصحفي حسام مؤنس (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر.. الإفراج عن الصحفي حسام مؤنس (صورة)
Gettyimages.ru
مصر
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أعلن المحامي المصري طارق العوضي عضو لجنة العفو والمخرج خالد يوسف الإفراج عن الصحفي حسام مؤنس المتهم في قضية "خلية الأمل".

ونشر العوضي تغريدة صفحته الشخصية على "فيسبوك" قال فيها: "ألف مبروك العفو عن حسام مؤنس".

من جهته قال المخرج خالد يوسف: "مبرووووووووووك حسام مؤنس ها يتسحر وسط عيلته وأحبابه".

مصر.. الإفراج عن الصحفي حسام مؤنس (صورة)

وكان العوضي أكد في حوار لـ"مصراوي" أنه سيتم الإفراج عن حسام مؤنس خلال أيام بعفو رئاسي وسيتبعه آخرون قبل العيد.

وذكرت وسائل إعلام أن الناشط السياسي حسام مؤنس هو عضو "تحالف الأمل" ومدير حملة المرشح السابق حمدين صباحي، مشيرة إلى أن الإفراج تم بعد ساعات من لقاء جمع صباحي بالسيسي في إفطار العائلة المصرية يوم الثلاثاء.

وتضم القضية 957 لسنة 2021 المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل" كلا من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل ومحمد وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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