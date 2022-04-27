مصر.. الإفراج عن الصحفي حسام مؤنس (صورة)

أعلن المحامي المصري طارق العوضي عضو لجنة العفو والمخرج خالد يوسف الإفراج عن الصحفي حسام مؤنس المتهم في قضية "خلية الأمل".

ونشر العوضي تغريدة صفحته الشخصية على "فيسبوك" قال فيها: "ألف مبروك العفو عن حسام مؤنس".

الف مبروك

العفو عن حسام مؤنس .. — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) April 27, 2022

من جهته قال المخرج خالد يوسف: "مبرووووووووووك حسام مؤنس ها يتسحر وسط عيلته وأحبابه".

وكان العوضي أكد في حوار لـ"مصراوي" أنه سيتم الإفراج عن حسام مؤنس خلال أيام بعفو رئاسي وسيتبعه آخرون قبل العيد.

وذكرت وسائل إعلام أن الناشط السياسي حسام مؤنس هو عضو "تحالف الأمل" ومدير حملة المرشح السابق حمدين صباحي، مشيرة إلى أن الإفراج تم بعد ساعات من لقاء جمع صباحي بالسيسي في إفطار العائلة المصرية يوم الثلاثاء.

وتضم القضية 957 لسنة 2021 المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل" كلا من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل ومحمد وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.

صدر عفو رئاسي من شوية عن الصحفي والسياسي حسام مؤنس، اللي بيكمل 3 سنين ف السجن من أصل حكم ب4 سنوات.



نتمنى نشوف إفراجات تانية كتير عن المحكومين السياسيين وخصوصًا بأحكام كبيرة ويكونوا وسط أهاليهم قريب.



الحرية لكل المظلومين. pic.twitter.com/eCMDuils3u — Abdelrahman ElGendy (@El_Gendy_95) April 27, 2022

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء قرارًا بالعفو عن الصحفي وعضو حزب الكرامة حسام مؤنس وفقًا لما أكده للمنصة كل من رئيس الحزب محمد سامي والمحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي.

◀ لمزيد من التفاصيل https://t.co/qb0zRLxDz6pic.twitter.com/my2qmKpmmO — المنصة (@Almanassa_AR) April 27, 2022

#عاجل: الإفراج عن الناشط السياسي حسام مؤنس عضو تحالف «الأمل» ومدير حملة المرشح السابق #حمدين_صباحي، بعد ساعات من لقاء جمع صباحي بالسيسي في إفطار #الأسرة_المصريةpic.twitter.com/m6JrBffoXl — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 27, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية