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ميشال عون يتحدث عن تقارير حول وجود جهات هدفها تأزيم الوضع في لبنان

أخبار العالم العربي

ميشال عون يتحدث عن تقارير حول وجود جهات هدفها تأزيم الوضع في لبنان
AP
الرئيس اللبناني، ميشال عون
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كشف الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن "وجود تقارير من قبل أخصائيين محليين ودوليين تشير إلى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع في لبنان، ومنها من هو في موقع السلطة".

وخلال استقباله المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان، قال ميشال عون: "مؤمن بقيامة لبنان وأعمل من أجل هذا الأمر، على أمل أن يعمل رئيس الجمهورية المقبل وفق خارطة واضحة تكون قد تحددت نقاطها".

وأضاف عون: "هناك تقارير من قبل أخصائيين محليين ودوليين تشير إلى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع، ومنها من هو في موقع السلطة"، مشيرا إلى أن "هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين".

من جهته، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شارل عربيد، أهمية توافر السيولة بالعملة الوطنية، ومشاركة الجميع في النقاش حول القوانين لا سيما "الكابيتال كونترول".

المصدر: RT

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