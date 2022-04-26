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السيسي يأذن بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي

أخبار العالم العربي

السيسي يأذن بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي
RT / Youtube
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيتم العمل على إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب.

وأعرب السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان 2022 عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية.

وصرح بأن الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. 

وقال: "عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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