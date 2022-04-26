الحكومة اليمنية تتهم جماعة "أنصار الله" بـ1924 خرقا لهدنة الأمم المتحدة منذ سريانها

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا جماعة "أنصار الله" الحوثية بـ1924 خرقا لهدنة الأمم المتحدة في اليمن منذ الإعلان عن سريانها مطلع أبريل الجاري.

وقالت القوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر": رصدنا ارتكاب مليشيا الحوثي 1924 خرقا للهدنة الأممية خلال 21 يوما من إعلانها في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب وأبين ولحج".

وأوضحت أن "الخروقات توزعت بين 573 خرقا في جبهات محور تعز و406 خرقا في جبهات حجة و399 خرقاً في جبهات مأرب، و330 خرقاً في الحديدة، و152 خرقاً في جبهات الجوف، و49 خرقاً في الضالع، و9 خروقات في صعدة، وأربعة في جبهات أبين، وخرقين في لحج".

وذكرت أن "الخروقات تنوعت بين 967 عملية استهداف بالعيارات، و264 استهداف مدفعي، و305 دفع بتعزيزات، و59 عملية هجومية وتسللات، و178 تحليق بالطيران المسيّر والاستطلاعي، و105 عمليات استحداث خنادق وتحصينات جديدة، و20 زراعة ألغام، و19 استحداث قناصة، إضافة إلى 7 عمليات استهداف أعيان مدنية ومناطق نزوح في الحديدة وغرب تعز ومدينة مأرب".

وأكد الجيش اليمني "التزام قواته بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف التام لإطلاق النار"، متهما جماعة الحوثيين بـ "تعمد خرق الهدنة منذ لحظاتها الأولى، وما تزال مستمرة في اختراقها حتى الآن".

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثيين، رصد 95 خرقا نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية، والجيش اليمني للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر: "سبوتنيك"