مصر.. 8 وفيات وإصابة طفلين من عائلتين بحادث سير مروع بأسوان

أفادت مصادر مطلعة بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب طفلان أثر اصطدام سيارة خصوصي بشاحنة محملة بالغاز فوق جسر "فارس" بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وأضافت المصادر أنه "تبين أن ضحايا الحادث جميعهم كانوا يستقلون السيارة الخاصة وهم عائلتان من الأقباط"، وأنه "تم إيداع جثامينهم بمشرحة كوم أمبو، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريحات الدفن".

وأوضحت: "جرى نقل الطفلين المصابين إلى المستشفى الجامعي في أسوان لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما".

المصدر: "القاهرة 24"