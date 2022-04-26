تونس.. رئيس حكومة أسبق ينفي أي علاقة له مع نادية عكاشة ويتهم رئيس حركة سياسية ببث الفتنة

نفى رئيس الحكومة التونسية الأسبق ورئيس حركة "تحيا تونس" يوسف الشاهد ما تم تداوله حول علاقته بمديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.

وقال الشاهد إن ما صرح به رئيس حزب "التحالف من أجل تونس" سرحان الناصري هي "حكاية كاذبة ومختلقة" في "محاولة للتموقع السياسي عبر مزيد خلق الفتنة، على حد تعبيره.

وأفاد يوسف الشاهد في تدوينة نشرها مساء الاثنين على "فيسبوك" بأنه تعامل مع نادية عكاشة لما كانت مديرة ديوان بمنطق مؤسساتي وفي إطار احترام نواميس الدولة.

وأكد أنه لم يلتقي بها منذ يونيو 2021 عند استقباله من طرف رئيس الدولة قيس سعيد، مشددا على أنه ليس لديه أي علاقة بتدوينة نشرتها.

وكان سرحان الناصري قد أكد في تصريح إعلامي أن مديرة ديوان الرئيس سايقا نادية عكاشة تخطط رفقة عدد من السياسيين من بينهم يوسف الشاهد إلى ضرب الدولة التونسية وإفشال المشروع السياسي لرئيس الجمهورية وذلك بدعم من عدد من الدول الأجنبية، وفق قوله.

من جهتها عبرت مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية عن أسفها "للاستيلاء على لحظة 25 يوليو".

قالت "أين تونس اليوم من أزمة سياسية خانقة أصبحت تمثل خطرا داهما وجاثما لم تشهد له مثيلا في تاريخها الحديث".

جدير بالذكر أن مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة أعلنت أنها استقالت من منصبها لرئيس البلاد قيس سعيد، بعد سنتين من العمل بسبب اختلافات وصفتها حينها بالجوهرية.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية