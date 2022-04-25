"الاختيار 3".. السيسي يرد على خطف الجنود خلال حكم جماعة الإخوان (فيديو)

كشفت الحلقة 24 من مسلسل "الاختيار 3" التي عرضت مساء الاثنين عن رد وزير الدفاع المصري حينها عبد الفتاح السيسي على خطف الجنود خلال حكم جماعة الإخوان.

وشهدت الحلقة تحذير الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حيث أكدت أن الأخير لوح باستقالته كرد فعل مفاجئ حينما صاغت الجماعة مخططا لإقالته بعد عملية خطف جنود مصريين.

وأعلن وزير الدفاع وقتها بصراحة: "قدمت استقالتي أكتر من مرة".

كما شهدت الحلقة إجراء الفريق أول عبد الفتاح السيسي (ياسر جلال) مكالمة هاتفية مع الرئيس المعزول محمد مرسي (صبري فواز)، عقب لقاء الأول بالسياسيين والمفكرين ورجال الإعلام والفنانين.

وقال السيسي لمرسي في المكالمة: "بعد كلامي معاهم حضرتك عندك فرصة لمبادرة حقيقية، أنا دفعت الثمن من كلامي يا فندم، والثمن ده أنا دفعته لأني خايف على البلد من بكره، أنا هيئت لحضرتك الأجواء عشان تطرح المبادرة".

وأضاف "بعد كده محدش هيقول إنها جت تحت تأثير ضغط لا من القوى السياسية ولا من القوات المسلحة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية