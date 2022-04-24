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عمان تعلن الإفراج عن 14 أجنبيا محتجزا في صنعاء ونقلهم إلى مسقط

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عمان تعلن الإفراج عن 14 أجنبيا محتجزا في صنعاء ونقلهم إلى مسقط
AP Hani Mohammed
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أعلنت سلطنة عمان عن إفراج جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية عن 14 مواطنا أجنبيا محتجزا في العاصمة صنعاء، مؤكدة نقل هؤلاء إلى مسقط.

وأشادت الخارجية العمانية في بيان نشرته اليوم الأحد على حسابها في "تويتر"، بتجاوب الجهات المعنية في صنعاء مع هذه المساعي، مشيرة إلى أن هؤلاء المفرج عنهم نقلوا إلى مسقط اليوم متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيدا لعودتهم إلى دولهم، وذلك بعد تسهيل السعودية التصاريح اللازمة.

ولفتت الخارجية العمانية إلى أن هذا الحراك الدبلوماسي جاء امتثالا لأوامر السلطان هيثم بن طارق، تلبية للالتماس الذي جاء من قبل حكومات بريطانيا وإندونيسيا والهند والفلبين للمساعدة في الإفراج عن هؤلاء المحتجزين.

ونشرت الوزارة قائمة المفرج عنهم، بمن فيهم بريطاني وزوجته وطفلهما، وسبعة هنود وفلبيني وموريتاني وإندونيسي وإثيوبي.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار سريان الهدنة المتفق عليها لمدة شهرين في عموم اليمن بين الحوثيين والتحالف العربي بقيادة السعودية تحت رعاية الأمم المتحدة.

المصدر: RT

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