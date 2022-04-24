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السيسي يهنئ أقباط مصر بعيد الفصح

أخبار العالم العربي

السيسي يهنئ أقباط مصر بعيد الفصح
AFP
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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقباط مصر، اليوم الأحد، بعيد الفصح المجيد.

وكتب في تغريدة على تويتر: يسعدني أن أتوجه بتهنئة خالصة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير. إن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة".

المصدر: RT

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