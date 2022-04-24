السيسي يهنئ أقباط مصر بعيد الفصح

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقباط مصر، اليوم الأحد، بعيد الفصح المجيد.

وكتب في تغريدة على تويتر: يسعدني أن أتوجه بتهنئة خالصة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير. إن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة".

لقد قطعنا خطوات مهمة في طريق المواطنة، ولا يزال الطريق أمامنا، ونحن عازمون على استكماله إلى النهاية، فبوحدتنا تحيا مصر.

كل عام وأنتم بخير ومصر في عزة وتقدم ورخاء.

٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 24, 2022

يسعدني أن أتوجه بتهنئة خالصة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير.

إن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة.

١/٢ pic.twitter.com/lmuDaJiBj4 — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 24, 2022

المصدر: RT