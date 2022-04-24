الحكومة اليمنية تصدر بيانا حول إلغاء الرحلة الأولى المجدولة من مطار صنعاء

حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان لها سلطات صنعاء مسؤولية تأجيل أول رحلة مجدولة تم الاتفاق على تشغيلها من مطار صنعاء اليوم الأحد.

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وأشارت الحكومة اليمنية إلى إنه "تم الاتفاق على تشغيل الرحلات طبقا للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط، باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية من حق الحكومة اليمنية حصرا".

وأضاف البيان أن الحكومة بذلت جهودا للتنسيق مع الدول المستقبلة وحصلت على موافقة المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة لتسيير رحلة أسبوعيا على خط صنعاء - عمان- صنعاء، وبموجب ذلك صدرت التعليمات للخطوط الجوية اليمنية للبدء بإجراءات التشغيل وإطلاق أول رحلة يوم الأحد 24 أبريل".

واتهم البيان الحوثيين "بإغلاق كافة منافذ البيع للتذاكر، وحصر الإصدار على مكتب اليمنية في صنعاء، وتم إصدار تذاكر لمسافرين يحملون جوازات سفر صادرة عن المليشيات".

وأضاف البيان أن الحكومة اليمنية طلبت وعبر مكتب المبعوث الأممي الخاص "بضرورة التزام الحوثيين بما تم الاتفاق عليه وتعديل قائمة المسافرين وإنزال أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات معترف بها"، لكن "نتيجة رفض وعرقلة المليشيات الحوثية، تم تأجيل الرحلة المجدولة في 24 ابريل حتى يتم العودة لالتزام المليشيات بما تم الاتفاق عليه".

وجددت الحكومة اليمنية استعدادها لاتخاذ إجراءات لتسهيل عملية إصدار وتجديد جوازات السفر للمواطنين القادمين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

المصدر: RT