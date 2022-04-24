الملك السعودي وولي عهده يهنئان رشاد العليمي برئاسة مجلس القيادة الرئاسي اليمني

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة، للرئيس رشاد محمد العليمي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.

وأعرب الملك عن "أجمل التهاني، وأطيب التمنيات له ولأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالتوفيق بما يحقق الأمن والاستقرار لشعبه وبلده الشقيق".

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كما بعث ولي العهد محمد بن سلمان، برقية تهنئة، للرئيس العليمي، وأعرب عن "أجمل التهاني وأطيب التمنيات له ولأعضاء مجلس القيادة الرئاسي"، مؤكدا الحرص على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لهما ولشعبيهما الشقيقين.

المصدر: واس