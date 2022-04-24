الكويت تصدر تعليمات بخصوص صلاة العيد

قررت السلطات بالكويت "إلغاء المصليات في عيد الأضحى المبارك، مع اقتصار الصلاة على المساجد الكبرى فقط"، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر مسؤولة في وزارة الأوقاف الكويتية، أن الوزارة أبلغت الخطباء والأئمة بإلغاء مصليات العيد.

وقال مصدر للقبس، إن صلاة العيد ستقتصر على المساجد فقط هذا العام.

وزارة الأوقاف تبلغ الخطباء والأئمة بإلغاء مصليات العيد والاكتفاء بالصلاة في المساجد. pic.twitter.com/E5IExu2Qvi — المجلس (@Almajlliss) April 24, 2022

المصدر: القبس