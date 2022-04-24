قتلى بغرق زوارق للمهاجرين قبالة سواحل تونس
Legion-Media
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ذكرت وسائل إعلام تونسية أن الوحدات البرية والبحرية بإقليم الحرس البحري في الوسط تمكنت من إحباط 10 عمليات هجرة غير نظامية قبالة سواحل ولاية صفاقس خلال ليلة الجمعة.
ونقلت إذاعة "شمس إف أم" عن مصدر أمني أن 4 مراكب كانت تقل مهاجرين تعرضت للغرق نظرا لحالتها المتداعية.
وتم انتشال 6 جثث لأشخاص من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وإنقاذ 233 شخصا آخر، منهم 11 تونسيا ومغربيان و222 من حاملي جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي وقت لاحق أفادت وسائل إعلام بارتفاع عدد ضحايا غرق الزوارق إلى 12 شخصا على الأقل، فيما لا يزال 10 آخرون في عداد المفقودين.
المصدر: وسائل إعلام تونسية