"حماس" تدعو الفلسطينيين إلى "هبة عارمة دفاعا عن الأقصى"

وجهت حركة "حماس" نداء للفلسطينيين إلى "هبة عارمة" على خلفية تصعيد التوترات حول المسجد الأقصى.

وأعلنت "حماس" في تصريح صحفي صدر عنها اليوم الجمعة "استنفار جماهير الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة"، داعية الفلسطينيين إلى "هبة عارمة في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وشد الرحال في يوم الجمعة هذا، والاحتشاد والرباط والاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى المبارك طوال العشر الأواخر من رمضان".

وتابعت الحركة أن هذه "الهبة" تأتي "دفاعا عن القدس والأقصى ونصرة للمرابطين الأبطال الذين (...) سقط منهم عشرات الجرحى أثناء تصديهم البطولي ومنذ ساعات الصباح الأولى لاقتحامات وعنف وبطش قوات الاحتلال".

وشددت "حماس" على أن وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته تشكل "سدا حصنا منيعا في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه"، مضيفة: "لن تسمح لهم بتمرير مخططاتهم الخبيثة في الأقصى والقدس المخضبة بدماء الشهداء الزكية".

ويأتي ذلك على خلفية توترات متصاعدة حول الحرم القدسي حيث اندلعت اليوم اشتباكات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين.

ووصل إلى الحرم القدسي اليوم آلاف الفلسطينيين تلبية لهذا النداء وكان الكثيرون منهم يلوحون بأعلام "حماس" وفلسطين، واستخدمت الشرطة الإسرائيلية طائرات مسيرة لإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع بغية تفريقهم.

المصدر: "سوا"