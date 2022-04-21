المغرب.. اعتقال 5 أشخاص قتلوا ضبعا نادرا (فيديو)

اعتقلت مصالح الأمن ببني ملال وسط غربي المملكة المغربية 5 أشخاص تورطوا في قتل "ضبع مخطط" معرض للانقراض.

وجاء اعتقال المنعيين بالأمر بعد تداول مقطع فيديو يظهر حيوان الضبع المخطط في طور الاحتضار بسبب قتله من طرف المتهمين.

وذكر موقع "Rue 20" المغربي أنه وفور علمها بالحادث باشرت السلطات المعنية بمنطقة الحادث للاستعلام عن صحة الوقائع وتوضيح هذه القضية، وبناءا على نتائج التحقيق الأولية أصدر الوكيل العام للملك تعليمات باعتقال 5 اشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية.

يذكر أن الضباع التي تعيش في الصحراء المغربية أوشكت على الانقراض نتيجة الصيد الجائر، حيث بات الحصول على "رأس الضبع" مطلبا ثمينا لعدد من المشعوذين الذين يصرون على أنه يملك قدرات سحرية عجيبة، حيث يصل ثمن المخ إلى 10000 درهم (941 يورو).

ما ان يظهر احد الحيونات البرية المغربية الناذرة إلا و تم قتلها بشكل بشع للأسف تعرض الضبع الاطلسي المخطط (ايفيس) أنثى للقـ.ـتل بنواحي بني ملال - الأطلس المغربي، ويعتبر الضبع المخطط Hyaena hyaena بالمغرب حيوانا نادرا و قليل المشاهدة و محميا بموجب القانون المغربي بشكل صريح . pic.twitter.com/qaIqMWoVKg — الصحرواي المشاغب 🇲🇦👑 (@Mareana27395306) April 21, 2022

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي