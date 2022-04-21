مصر.. السجن 6 شهور لمدان بسرقة هاتف فتاة أثناء مكالمة فيديو مع صديقتها

قضت محكمة جنح قنا بالسجن 6 شهور لعاطل سرق هاتف فتاة أثناء إجرائها مكالمة بالفيديو مع صديقتها وسيرها بأحد شوارع مدينة قنا.

وقالت ضحية اللص الذي وصفته وسائل إعلام مصرية بـ"اللص المنحوس"، لـ"القاهرة 24"، في تعليقها على الحكم الصادر ضده: "أخد نصيبه".

وتعود أحداث الواقعة، إلى مارس الماضي، عندما تلقى قسم شرطة قنا، بلاغا، من فتاة، تتهم لصا بسرقة هاتفها المحمول في أثناء سيرها بالشارع في المدينة.

وقالت الفتاة، إنها وفي أثناء إجرائها مكالمة بالفيديو مع إحدى صديقاتها، في الشارع غافلها لص، وسرق الهاتف من يدها، وفر هاربا، إلا أنه وخلال نظره إلى الشاشة، تمكنت صديقتها من التقاط صورة لوجهه، ونشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبعدها بأيام عدة، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، بعد التعرف على هويته من خلال صورته التي تم إلتقاطها خلال مكالمة الفيديو، وحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى التحقيق.

المصدر: "القاهرة 24"