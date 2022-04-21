مصر.. إعلان عفو رئاسي عن عدد من الغارمين والغارمات بحلول عيد الفطر

كشف المحامي عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه سيتم الإفراج عن عدد من المحبوسين خلال الفترة المقبلة بموجب عفو رئاسي في البلاد.

وأضاف شيحة خلال تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24" المصري، أن إفراجات العفو الرئاسي المقبلة مرتبطة بقضايا الغارمين والغارمات، مؤكدا أن المنظمة تقدمت بعدد من الأسماء من أجل الإفراج عنهم.

ومن جانبها، قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إن هناك أنباء مؤكدة بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين.

وقالت أميرة صابر في منشور على "فيسبوك": "أنباء مؤكدة بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين فرحة قريبة جدًا إن شاء الله قبل إفطار الأسرة المصرية".

من جهته، أعلن المخرج خالد يوسف، إنه تم الإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين على ذمة عدد من القضايا، قبل إفطار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأسرة المصرية والتي يتم عقدها بشكل سنوي.

وكتب خالد يوسف في منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خبر حلو الإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين قبل إفطار الرئيس مع الأسرة المصرية".

ويأتي ذلك في ظل توجيهات سابقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات، ودراسة حالاتهم تمهيدا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، كما شدد على وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري