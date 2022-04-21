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طائرات "F16" العراقية تستهدف وكرا لتنظيم "داعش" وتقتل 4 من عناصره

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طائرات
AFP
مقاتلات "أف - 16" العراقية - أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، أن طائرات "F16" استهدفت وكرا لتنظيم "داعش" وقتلت 4 من عناصره.

وذكرت في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تم تزويد طائرات (F16) العراقية بمعلومات مؤكدة عن وكر للإرهابيين".

وأضافت: "نفذت 3 ضربات جوية على الوكر الذي يتواجد فيها عناصر داعش الإرهابي وهو عبارة عن بيت خرب في منطقة العيث بمحافظة صلاح الدين، وأسفرت الضربات عن قتل 4 من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتدمير الوكر ودراجة نارية".

المصدر: RT

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