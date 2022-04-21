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مصر.. إخماد حريق ضخم في مستشفى مجدي يعقوب دون إصابات

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مصر.. إخماد حريق ضخم في مستشفى مجدي يعقوب دون إصابات
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس بأن فرق الإطفاء نجحت في إخماد حريق ضخم اندلع في السقالات الخشبية بمستشفى مجدي يعقوب بمنقطة زويل في مدينة 6 أكتوبر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق الذي أخمد ولم يسفر عن إصابات.

المصدر: مواقع مصرية

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