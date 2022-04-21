مصر.. إخماد حريق ضخم في مستشفى مجدي يعقوب دون إصابات

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس بأن فرق الإطفاء نجحت في إخماد حريق ضخم اندلع في السقالات الخشبية بمستشفى مجدي يعقوب بمنقطة زويل في مدينة 6 أكتوبر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق الذي أخمد ولم يسفر عن إصابات.

حريق هائل بمستشفى #مجدي_يعقوب للقلب تحت الإنشاء يلتهم السقالات الخشبية.. عاجلhttps://t.co/poX6NdtdcYpic.twitter.com/eWduspDrz1 — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) April 21, 2022

المصدر: مواقع مصرية