مصر.. إخماد حريق ضخم في مستشفى مجدي يعقوب دون إصابات
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس بأن فرق الإطفاء نجحت في إخماد حريق ضخم اندلع في السقالات الخشبية بمستشفى مجدي يعقوب بمنقطة زويل في مدينة 6 أكتوبر.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق الذي أخمد ولم يسفر عن إصابات.
حريق هائل بمستشفى #مجدي_يعقوب للقلب تحت الإنشاء يلتهم السقالات الخشبية.. عاجلhttps://t.co/poX6NdtdcYpic.twitter.com/eWduspDrz1— بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) April 21, 2022
المصدر: مواقع مصرية