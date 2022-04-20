بعد 6 أعوام من التوقف.. الموافقة على استئناف الحركة في مطار صنعاء

أعلنت الحكومة التي شكلتها حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن موافقة الأمم المتحدة على استئناف الرحلات عبر مطار صنعاء وذلك بعد توقف لنحو 6 أعوام.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني في صنعاء، مازن غانم، إن "الأمم المتحدة أبلغت وزارة الخارجية (في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من الحركة)، بأنه تمت الموافقة على تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء الأردني يوم الأحد الموافق 24 أبريل الساعة 8 صباحا".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن غانم أن "الخطوط الجوية اليمنية ستبدأ من اليوم إجراء الحجوزات الخاصة بتلك الرحلة وستكون الأولوية للمرضى".

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ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ التاسع من أغسطس عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أعلن في الثاني من أبريل الجاري بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

المصدر: "سبوتنيك"