قائد الجيش الإيراني: نقف باقتدار أمام أي تهديد يستهدف البلاد

قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، إن القوات المسلحة ومن ضمنها قوات الجيش تقف باقتدار أمام أي تهديد يستهدف البلاد وحدودها وأمن واستقرار الشعب.

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وفي تصريح له على هامش مراسم إزاحة الستار عن المنجزات الجديدة لمركز "الشهيد زرهرن" لتطوير وتحديث وتصنيع المعدات العسكرية، التابع للقوة البرية للجيش، قال موسوي، إن القوة البرية تشكل العمود الفقري للجيش.

وأضاف: "لقد جرت خلال الأعوام الأخيرة أنشطة جيدة في القوة البرية للجيش للارتقاء بالقدرات القتالية وتطبيق هذه القدرات في الميدان لتنفيذ المهمات العسكرية ومساعدة المواطنين".

وأشار إلى أن "القادة السابقين للقوة البرية للجيش يمكنهم التأكيد بأن هذه القوة حققت نموا لافتا في مختلف المجالات، مثل المعدات والتدريبات والتنظيم وطبيعة النظر للمهمات، بما يحقق السرعة في العمل والرد السريع".

المصدر: "فارس"