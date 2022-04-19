الكويت تؤكد نجاح مبادرتها تجاه لبنان

أكد السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة التي أطلقتها الكويت تجاه لبنان، بعد الأزمة مع الدول الخليجية، قد نجحت.

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وقال القناعي بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "وجودي في هذا الصرح أكبر دليل على أن المبادرة قد نجحت، وبالفعل لقد حملني بري رسالة شكر إلى الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وإلى وزير الخارجية وشكرهم على المبادرة التي انطلقت من روح الأخوة والحرص على أن لا تكون هناك شائبة في العلاقات ما بين الأشقاء العرب وبالذات بين دول الخليج ولبنان الشقيق".

وأضاف: "أكد بري الحرص على أن المبادرة الكويتية أدت ما أدت إليه من تجاوب وعمل دؤوب من أجل عودة المياه إلى ما كانت عليه، فهذه المبادرة ستكون منطلقا لتعزيز العلاقات أكثر بين الأشقاء".

في السياق، استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، وجرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام