السودان.. "قوى الحرية والتغيير" تعلن رفض التفاوض قبل تحقيق شروطها

أعلنت "قوى الحرية والتغيير" في السودان رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية "إلا بعد تهيئة المناخ لذلك، بوقف العنف وإلغاء الطوارئ".

وحددت تلك القوى في بيان شروطها للقبول بالتفاوض وفق الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، لحل الأزمة السياسية في البلاد.

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وأوضح بيان لقوى الحرية والتغيير أنه تم مناقشة دعوة الآلية المشتركة، وتقرر رفض الاجتماع التحضيري ووضع قضايا في الحسبان قبل العملية السياسية، وبينها "الالتزام الكامل من السلطة الانقلابية بوقف العنف ضد الحركة الجماهيرية وإرجاع كافة السُلطات التي تخوِّل للقوات النظامية استخدام العنف وعلى رأسه استخدام الرصاص الحي إلى النائب العام والجهاز القضائي ".

كما اشترطت تلك القوى أيضا "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة"، وذلك بجانب إلغاء حالة الطوارئ.

المصدر: "سبوتنيك"