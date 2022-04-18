تعليقا على عملية "قفل المخلب".. أنقرة تؤكد: نطبق استراتيجية القضاء على الإرهاب في معاقله

علقت أنقرة، اليوم الاثنين، على عملية "قفل المخلب" التي أطلقتها ضد "التنظيمات الإرهابية" شمالي العراق، مؤكدة أنها تطبق بفاعلية استراتيجية القضاء على الإرهاب في معاقله.

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وكتب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، عبر "تويتر"، إن القوات المسلحة التركية سوت معاقل الإرهاب شمالي العراق بالأرض عبر عملية "قفل المخلب".

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvalarını yerle bir ediyor.

PKK’lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi, terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 18, 2022

وشدد على أن تركيا وكما أنها أحكمت الخناق على إرهابيي تنظيم "بي كا كا"، فإنها لن تدع أية فرصة لداعميه أيضا. وأضاف: "نطبق بفاعلية الاستراتيجية التي وضعها الرئيس رجب طيب أردوغان، والمتمثلة بالقضاء على الإرهاب في معاقله".

وتمنى ألطون التوفيق لجنود الجيش التركي في عمليته العسكرية الجارية في العراق.

وفجر اليوم، أطلقت تركيا عملية "قفل المخلب​​​​​​​" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

المصدر: RT