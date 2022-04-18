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تعليقا على عملية "قفل المخلب".. أنقرة تؤكد: نطبق استراتيجية القضاء على الإرهاب في معاقله

أخبار العالم العربي

تعليقا على عملية
AFP
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علقت أنقرة، اليوم الاثنين، على عملية "قفل المخلب" التي أطلقتها ضد "التنظيمات الإرهابية" شمالي العراق، مؤكدة أنها تطبق بفاعلية استراتيجية القضاء على الإرهاب في معاقله.

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وكتب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، عبر "تويتر"، إن القوات المسلحة التركية سوت معاقل الإرهاب شمالي العراق بالأرض عبر عملية "قفل المخلب".

وشدد على أن تركيا وكما أنها أحكمت الخناق على إرهابيي تنظيم "بي كا كا"، فإنها لن تدع أية فرصة لداعميه أيضا. وأضاف: "نطبق بفاعلية الاستراتيجية التي وضعها الرئيس رجب طيب أردوغان، والمتمثلة بالقضاء على الإرهاب في معاقله".

وتمنى ألطون التوفيق لجنود الجيش التركي في عمليته العسكرية الجارية في العراق.

وفجر اليوم، أطلقت تركيا عملية "قفل المخلب​​​​​​​" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

المصدر: RT

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