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الأردن يدين إحراق نسخة من القرآن في السويد

أخبار العالم العربي

الأردن يدين إحراق نسخة من القرآن في السويد
Johan NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP
احتجاجات السويد-صورة تعبيرية
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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام المتطرف اليميني الدانماركي راسموس بالودان بإحراق نسخة من القرآن في السويد.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول إن "هذا الفعل مدان ومرفوض ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية، ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويؤجج مشاعر الكراهية والعنف ويهدد التعايش السلمي".

وأضاف، أن "هناك مسؤولية جماعية في نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بالقيم المشتركة وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية بسبب الدين أو المعتقد".

وشدّد أبو الفول على "ضرورة نبذ العنف بكافة أشكاله، واللجوء إلى الطرق السلمية في التعبير عن الرأي دون إثارة الفتن أو الإساءة إلى مشاعر الآخرين".

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واندلعت احتجاجات كبيرة في عدة مدن سويدية بسبب قيام زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي راسموس بالودان الخميس الفائت بإحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.

المصدر: RT

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