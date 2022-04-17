الأردن يدين إحراق نسخة من القرآن في السويد

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام المتطرف اليميني الدانماركي راسموس بالودان بإحراق نسخة من القرآن في السويد.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول إن "هذا الفعل مدان ومرفوض ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية، ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويؤجج مشاعر الكراهية والعنف ويهدد التعايش السلمي".

وأضاف، أن "هناك مسؤولية جماعية في نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بالقيم المشتركة وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية بسبب الدين أو المعتقد".

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين إحراق نسخةٍ من القرآن الكريم في مدينةٍ بالسويد. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن هذا الفعل مُدانٌ ومرفوضٌ ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية، ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويُؤجج مشاعر الكراهية والعنف. pic.twitter.com/kiqxiRJ81E — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 17, 2022

وشدّد أبو الفول على "ضرورة نبذ العنف بكافة أشكاله، واللجوء إلى الطرق السلمية في التعبير عن الرأي دون إثارة الفتن أو الإساءة إلى مشاعر الآخرين".

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واندلعت احتجاجات كبيرة في عدة مدن سويدية بسبب قيام زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي راسموس بالودان الخميس الفائت بإحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.

المصدر: RT