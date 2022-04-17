بغداد: استمرار الحرب في أوكرانيا سيؤدي إلى ارتفاع مقلق في الأسعار

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأحد، أن بلاده ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي، كما أشار إلى أن استمرار الحرب سيؤدي لارتفاع مقلق في الأسعار.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن "حسين استقبل السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف في مقر الوزارة وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بآفاق التعاون بما يحقق طموح الشعبين الصديقين".

ونقل البيان عن حسين قوله، إن "العراق قد عانى الكثير بسبب ويلات الحروب، وهو ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي لأنه يستهدف الشعوب".

وأضاف، أن "استمرار الحرب في أوكرانيا سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، سيما في المجتمعات المستهلكة والدول غير النفطية".

وأشار الوزير حسين إلى "حوارات مجموعة الاتصال العربية التي جرت في موسكو واللقاء بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وما أعقبها من حوارات في وارسو مع وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، والعمل من أجل وقف إطلاق النار والبدء بالمفاوضات للوصول إلى السلام".

من جانبه، أطلع السفير الروسي الوزير العراقي على آخر تطورات الحرب الروسية- الأوكرانية، وأكد أن "العقوبات الاقتصادية تؤثر على الشعب الروسي".

وأضاف سفير موسكو، أن "الحرب هي دفاعية بالنسبة لروسيا".

المصدر: RT