بعد توقف 11 عاما.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى بنغازي الليبية

أعلنت شركة مصر للطيران، أنها ستبدأ بتشغيل رحلاتها المباشرة بين مدينتي القاهرة وبنغازي اعتبارا من يوم غد الاثنين، وذلك بعد توقف 11 عاما بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عمرو أبو العينين، إن الشركة ستُسيّر رحلة مباشرة يوميا بين القاهرة وبنغازي على متن طائرتها من طراز بوينغ B737-800.

وأوضح أبو العينين أن ذلك يأتي في إطار استمرار الخطة الطموحة التي وضعتها الشركة ضمن رؤية وزارة الطيران المدني، لتعزيز التواجد في القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن "الشركة تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية، ومن بينها مدينة بنغازي، خاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بليبيا، إلى جانب سعيها لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا".

المصدر: وكالات







