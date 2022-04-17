استطلاع يظهر تفاؤل السعوديين وثقتهم بمؤسساتهم الرئيسية

كشف استطلاع عن مستويات عالية في ثقة المجتمع السعودي بالمؤسسات الأربع الرئيسية في المملكة وهي الحكومة وقطاع الأعمال والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

وأظهر تقرير "مؤشر الثقة 2022" الصادر عن شركة "إيدلمان" الأمريكية للاستشارات والعلاقات العامة، والذي شمل آراء 36 ألف مشارك من 28 دولة أن نسبة 73 في المائة ممن شملهم الاستطلاع في السعودية متفائلون بأنهم وأسرهم سينعمون بحياة أفضل خلال الأعوام الخمسة القادمة.

كما أظهر الاستطلاع أن مؤشر الثقة في الحكومة السعودية لا يزال مرتفعا وهو عند مستوى 82%، ويعد الأعلى من بين المؤسسات الأخرى في المملكة، في حين أن المعدل العالمي للثقة في الحكومات انخفض إلى 53%، بحسب مجموع آراء المشاركين من الدول محل الدراسة.

وفيما يتعلق بوسائل الإعلام، فأشار التقرير إلى زيادة الثقة في وسائل الإعلام والصحافيين مقارنة بالمتوسط العالمي إلا أنه أشار أيضاً إلى ازدياد القلق من الأخبار المغلوطة أو الزائفة بنسبة 18 في المائة نقطة مئوية، بينما كان تأثير المعلومات ذات الجودة العالية هو الأعلى في تحسين مستوى الثقة.

وتعليقا على نتائج الاستطلاع قالت كنانة دحلان، رئيسة مكتب "إيدلمان" في السعودية إن "التقرير يوضح ارتفاع مستوى الثقة تجاه أداء القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال وأنهما المحرك الذي يقود نحو التغيير الإيجابي والفعال، خاصة أن هذه التطلعات والنتائج ارتبطت بالمسؤوليات".

وأضافت دحلان أن "نتائج مؤشر إيدلمان تبرز بوضوح حجم الثقة الكبيرة التي يبديها المواطنون بحكومتهم في ظل النهضة التنموية التي تعيشها المملكة والتي تتواكب مع رؤية 2030".

يذكر أن شركة "إيدلمان" تقوم باستطلاع مؤشر الثقة منذ 22 عاما، ويشمل 28 دولة، ويصل إجمالي عدد المشاركين في كل الدول إلى 36 ألف شخص، كما تشمل المؤسسات محل الدراسة، القطاع الحكومي والأعمال والمؤسسات غير الحكومية والإعلام.

المصدر: وكالات