قيادة مجلس النواب اليمني تصل عدن رفقة عدد من الوزراء

وصلت، اليوم الأحد، هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني وعدد من أعضاء الحكومة إلى عدن جنوبي البلاد، ضمن ترتيبات لممارسة المسؤولين اليمنيين مهامهم من هذه المدينة.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، إن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ونائبيه محمد الشدادي، ومحسن باصرة، وعدد من أعضاء المجلس، وصلوا إلى مطار عدن قادمين من الرياض.

وأضاف أن من ضمن القادمين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وأخرى لسلاح الجو السعودي، 6 وزراء في الحكومة، بالإضافة إلى أعضاء في مجلس الشورى.

وذكر المصدر أن ترتيبات تجرى في عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة، لعقد مجلس النواب جلسة في المدينة، يؤدي خلالها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذين من المتوقع وصولهم خلال الأيام القليلة القادمة، اليمين الدستورية أمام المجلس تمهيدا لمباشرة أعمالهم.

وأشار إلى هبوط طائرة شحن عسكرية سعودية في مطار عدن، من نوع "سي -130"، تحمل سيارات مصفحة وعربات يعتقد أنها خاصة بتأمين تنقلات المسؤولين اليمنيين في المدينة.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"