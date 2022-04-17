مصر.. الجامع الأزهر يخصص دعاء التراويح للمسجد الأقصى وفلسطين

خصص الجامع الأزهر يوم السبت دعاءه في صلاة التراويح للمسجد الأقصى وفلسطين في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير واقتحام أمكان عبادة المسلمين بالقدس.

وتضرع إمام الجامع الأزهر والمصلون خلفه إلى الله أن "يحفظ المسجد الأقصى من كيد الصهاينة وأياديهم الخبيثة، وأن يرد كيد المحتلين في نحورهم، وأن يحفظ بيته من دنس الصهاينة، وأن ينصر المرابطين المستضعفين في الأقصى ويثبتهم ويجعل لهم النصر".

وتوجه المصلون بالدعاء "لاسترداد المسجد الأقصى وفلسطين والتعجيل بزوال الاحتلال".

ناصر حاتم

المصدر: RT