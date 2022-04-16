مصر.. حريق كبير يلتهم مصنع سجائر في كرداسة

شب حريق كبير في مصنع لإنتاج السجائر بجوار فيلا الفنان عادل إمام بمنطقة كرداسة في الجيزة المصرية، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماده.

وفي التفاصيل، فقد تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المصانع الخاصة بمنطقة كرداسة، ودفعت بعناصرها على الفور الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي نجم عن اشتعال محول كهرباء بجوار إحدى الجامعات الخاصة، بنطاق قرية ديما بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

ولم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح، فيما تسبب الحريق بانقطاع الكهرباء عن المنطقة والقرى المحيطة، وأثار حالة من الفزع بين المواطنين.

المصدر: "القاهرة 24"