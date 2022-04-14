معظمهم قياديون بارزون.. فرار 10 من أفراد "القاعدة" من سجن في اليمن

AFP أفراد من الجيش اليمني في حضرموت ـ أرشيف

تمكن 10 أعضاء من تنظيم "القاعدة" من الفرار من معتقل في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر محلي.

وأضاف المصدر أن من بين الفارين سبعة من القياديين البارزين، وقد فروا من السجن المركزي في مدينة سيئون ثانية أكبر مدن محافظة حضرموت الواقعة على بعد 321 كم شمال مدينة المكلا مركز المحافظة.

وذكر المصدر أن الأجهزة الأمنية عممت نشرة بأسماء وصور السجناء الفارين، واستحدثت حواجز تفتيش في مدينة سيئون لتعقبهم والقبض عليهم، كما فتحت تحقيقا في الواقعة.

وتأتي عملية الفرار تزامنا مع الذكرى السابعة لاستعادة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والجيش اليمني، السيطرة على مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت من قبضة "القاعدة" في 24 أبريل 2016، بعد عام من سقوطها بيد عناصر التنظيم.

وتشهد مناطق عدة في اليمن حضورا لمسلحي تنظيم القاعدة، ما دعا الجيش اليمني وقوات التحالف العربي إلى تنفيذ عمليات عسكرية على معاقل التنظيم لتطهير تلك المناطق.

المصدر: "سبوتنيك"