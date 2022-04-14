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مباحثات سورية إماراتية في دمشق

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مباحثات سورية إماراتية في دمشق
وزير الإدارة المحلية السوري يلتقي القائم بأعمال سفارة الإمارات بدمشق (وزارة الإدارة المحلية)
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بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، مع القائم بأعمال سفارة الإمارات بدمشق، عبد الحكيم النعيمي، تعزيز علاقات التعاون بين بلديهما.

وذكرت وكالة "سانا" أن مخلوف لفت إلى "أهمية العلاقات القائمة بين سوريا ودولة الإمارات، وإمكانية تبادل التجارب والخبرات بين البلدين وتعميق علاقات العمل المشترك".

ونقلت الوكالة عن النعيمي تأكيده على "عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط سوريا والإمارات وشعبيهما"، وأعرب عن أمله "بأن تشهد هذه العلاقات مزيدا من التطور بما ينعكس إيجاباً على البلدين الشقيقين.

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وتشهد العلاقات السورية الإماراتية تقاربا متواصلا منذ إعادة افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق، عام 2018، وأعلن النعيمي وقتها أن افتتاح السفارة "مقدمة لإعادة نشاط سفارات عربية أخرى في العاصمة السورية".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد زار الإمارات في 19 من الشهر الماضي، حيث التقى كبار مسؤوليها، وهي الزيارة الأولى له إلى دولة عربية منذ 2011، العام الذي بدأت فيه الأزمة المستمرة في سوريا.

 

المصدر: "سانا" + RT

 

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