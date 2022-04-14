مصر.. اندلاع حريق هائل في القاهرة (صور + فيديو)

أفاد موقع "المصري اليوم" فجر يوم الخميس بأن حريقا هائلا اندلع بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر أن النيران اشتعلت بمحيط فرع النادي الأهلي في مدينة نصر.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب الحريق، لتندفع قوات الحماية المدنية على الفور بأربع سيارات إطفاء.

ونجحت فرق الإطفاء في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية لمكان الحريق أن سبب نشوبه هو حدوث انفجار في أحد خطوط الغاز بأحد الشوارع القريبة من النادي.

بالصور حريق هائل بسبب كسر ماسورة غاز بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة #حريق_مدينة_نصرpic.twitter.com/bZBUyHAv3j — تأكد - مصر (@VerifgEgN) April 13, 2022

إنفجار ماسورة غاز تحت كوبرى النادى الاهلى فى مدينة نصر

مش عايزة اقولكم انا اقسم بالله مروحه البيت من شويه صغيرين بسبب الزحمه وكميه المطافى ال موجوده جنب سور النادى الاهلى

زحمه فظيعه وغيرو اتحاهات الشوارع وحاجه سوادpic.twitter.com/bUzMXlDkOF — داليا توخل😆(dalia)🙅 (@dalia_dalia1212) April 14, 2022

المصدر: موقع "المصري اليوم"