تركيا.. حملة اعتقالات جديدة تطال ساسة أكراد بسبب احتجاجات عين العرب السورية

اعتقلت الشرطة التركية زعماء سياسيين من الأكراد، عقب مداهمات في جميع أنحاء البلاد ضمن التحقيق بقضية احتجاجات مدينة عين العرب السورية "كوباني" التي عادت فجأة للواجهة العام الماضي.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن "النيابة العامة أصدرت أوامر اعتقال بحق 91 مشتبها بهم كجزء من تحقيق جديد في احتجاجات كوباني التي عمت جميع تركيا عام 2014 وأسفرت عن وفيات وإصابات وخسائر مادية في البنية التحتية"، مبنية أن "المداهمات التي أجرتها القوات الأمنية في الصباح الباكر في 13 مدينة، أسفرت عن احتجاز 46 متهما من أصل 91 مشتبها بهم، حيث يواجهون اتهامات بمخالفة القانون رقم 6415 الخاص بتمويل المنظمات الإرهابية".

وكانت النيابة العامة اتهمت في يناير العام الماضي 108 أشخاص ممن يخضعون للمحاكمة في إطار قضية احتجاجات عين العرب كوباني بارتكاب 29 جريمة، مطالبة بأحكام متعددة مدى الحياة والسجن لآلاف السنين.

ومعظم المشتبه بهم في القضية هم أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، وفي مقدمتهم الرئيسان المشاركان السابقان للحزب صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسكداغ.

المصدر: "زمان"