المغرب يوقف 3 إيرانيين و4 بلغاريين

تمكنت الشرطة بمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في المغرب، من توقيف 7 أجانب للاشتباه في ارتباطهم بشبكة دولية للاتجار في البشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الأجانب هم أربعة بلغاريين وثلاثة إيرانيين، وتتراوح أعمارهم بين 28 و68 عاما.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة الحدودية بمطار محمد الخامس الدولي يوم الثلاثاء، أسفرت عن توقيف 3 مواطنين إيرانيين في حالة تلبس بمحاولة الهجرة بطريقة غير مشروعة نحو أحد المطارات الإسبانية باستعمال وثائق سفر مزورة ووفق أسلوب إجرامي يعتمد على التسجيل الاحتيالي في عدة رحلات جوية.

وأضافت أن الأبحاث والتحريات أسفرت عن توقيف أربعة بلغاريين يشتبه في تورطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ هذه المحاولة للهجرة غير المشروعة.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق السفر الأجنبية المزورة والتي تحمل هويات أشخاص آخرين، وعدة بطائق سفر خاصة بالصعود للطائرة، فضلا عن ضبط عدة هواتف نقالة تحمل شرائح اتصال دولية لتسهيل التواصل بين عناصر الشبكة الدولية خلال عمليات العبور.

وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية.

وأشارت المديرية إلى أنه تم إسناد البحث في هذه القضية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة لتحديد الأسلوب الإجرامي المعتمد، ورصد الامتدادات الدولية لهذه الشبكة الإجرامية، والكشف عن تقاطعاتها مع الشبكات الأوروبية والآسيوية للهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي