توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن وشركة تركية للتنقيب عن النحاس والمعادن

وقع الأردن وشركة تركيا اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لاستكشاف والتنقيب عن خامات النحاس والمعادن المصاحبة في مناطق وادي ابوخشيبة وغور فيفا جنوب المملكة.

ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس شركة "سولفيست" اندريه باريسوف بحضور مسؤولين من الطرفين.

وأكد الخرابشة عقب التوقيع، أهمية المذكرة في إطار توجه الوزارة لاعطاء القطاع "حقه" لاستغلال الثروات الطبيعية والتركيز على الصناعات التحويلية واستقطاب الاستثمارات بالاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع الاستشكاف والتعدين العالمي.

المصدر: عمون

وأوضح أن "الشركة ستقوم خلال مدة مذكرة التفاهم البالغة 12 شهرا بإجراء العديد من الدراسات الإستكشافية والتنقيبية بهدف تقييم كمية ونوعية إحتياطي معدن النحاس والمعادن المصاحبة وتحديد الجدوى الاقتصادية من إستغلاله".

وأضاف: "هذه الدراسات ستشمل تقييم جميع الدراسات السابقة وإعداد دراسات الإستشعار عن بعد والتنقيب الجيوكيميائي وجمع وتحليل العينات بالإضافة إلى حفر الخنادق والآبار الإستكشافية ودراسات تقييم الاحتياطي وإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد للخام".

المصدر: "عمون"