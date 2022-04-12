ردا على "الغارديان".. مصادر حكومية عراقية لـRT: كيف نهرب أسلحة إلى روسيا ونحن نستورد منها

نفت مصادر حكومية عراقية، اليوم الثلاثاء، تقرير صحيفة (الغارديان) البريطانية بشأن "تهريب أسلحة من العراق إلى روسيا".

وقالت المصادر لـRT: "كيف نهرب أسلحة لروسيا ونحن لعقود نستورد منها، ومن يصنع الأسلحة العراق أم روسيا".

وأضافت: "ربما هناك من هرب أسلحة من العراق إلى دولة مجاورة، لكن لا يوجد أي شيء ممنهج من الحكومة العراقية ولا حتى الجماعات الخارجة على القانون، فالحدود مؤمنة".

المصدر: RT