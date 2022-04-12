إنقاذ 7 بحارة هنود بعد حريق بسفينة تجارية في خليج عدن

أنقذت الطواقم البحرية لميناء عدن طاقم سفينة تجارية هندية بعد اندلاع حريق على متنها لدى إبحارها في خليج عدن مساء الاثنين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال مسؤول في مؤسسة موانئ خليج عدن: "تسلم برج المراقبة بلاغا عن تعرض السفينة الخشبية الهندية "جوشي سمداني" لحريق في غرفة محركاتها وفور تلقي البلاغ تحركت بصورة سريعة القاطرة البحرية "وادي حسان" وزورق الإرشاد "الجمهوري" نحو السفينة المحترقة واستطاعت إنقاذ جميع البحارة والقيام بعملية إخماد الحريق".

وأضاف المسؤول أنه تم إنقاذ سبعة بحارة من الجنسية الهندية تعرض بعضهم لإصابات، ونقلوا إلى مستشفى خليج عدن.

طواقم ميناء #عدن تنقذ 7 بحارة هنود بعد احتراق سفينتهم قرب الميناء pic.twitter.com/CzwePOaCCg — خالد الشودري (@Khaledshawdari) April 11, 2022

وكانت السفينة، التي قالت مصادر محلية إن ملكيتها تعود لأحد تجار جنوب إفريقيا، تحمل مواد غذائية متنوعة متجهة إلى ميناء بربرة في الصومال، حسب وسائل إعلام محلية.

المصدر: وسائل إعلام يمنية