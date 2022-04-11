"الاختيار 3".. تسريب لخيرت الشاطر يكشف دخول عناصر من "القاعدة" إلى مصر

عرض مسلسل "الاختيار 3" دعوة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة "الإخوان المسلمين" الجماعات التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي للقدوم إلى مصر.

وجاء في التسريب، أن خيرت الشاطر قال إن "عبد المجيد الشاذلي مؤسس جماعة "أهل السنة والجماعة" بمصر وجه نداء الشهر اللي فات لبعض الجماعات اللي تبع "القاعدة" والناس بتاعة العنف أنهم ينزلوا مصر والمعلومات اللي عندنا أن في ناس نزلت يعني مش كتير 30 أو 40 في ظل الهيصة الموجودة والأمور ماشية".

وخلال التسريب قال الشاطر: "المجموعات الرئيسية اللي كانت بتدعم حازم وهي في مئات الآلاف على مستوى الجمهورية من مختلف المحافظات يعني في مطروح في كفر الشيخ، السلفية الشعبية اللي بتتبناه وجزء من السلفيين في القنوات الفضائية دول مش منظمين يعني مش جسم يقدر يجمع ويعمل شغل كبير أنما فيه مجموعات خطر فيه مجموعة عبد المجيد الشاذلي بتاعة التبين أو مجموعة القطبيين أو السلفية الجهادية، دول خطر حقيقي حتى لو قليلين في العدد لأن دول بشكل أو بآخر متبنيين فكرة العنف وهم عندهم نظرية موجودة بتقول أننا نقفز على الحكم ودا تعديل في استراتيجيتهم السابقة، يعني أن هو يبقى جزء من الإصلاح من فوق".

المصدر: "القاهرة 24"