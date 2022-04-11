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ليبيا.. "جهاز النهر الصناعي" يعلن إخلاء موقع له سيطرت عليه شركة "ليكان" 10 سنوات

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ليبيا..
AFP MAHMUD TURKIA
آبار النفط الليبية - أرشيف
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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع "النهر الصناعي" في ليبيا إخلاء موقع تابع له سيطرت عليه الشركة الليبية الكندية "ليكان" 10 سنوات بحقل آبار غدامس.

وأوضح الجهاز في بيان، أن "قوة إنفاذ القانون، وبالتنسيق مع عضو اللجنة الإدارية بالجهاز أحمد الديب، توجهوا إلى حقل آبار غدامس لإخلاء الموقع من أشخاص متواجدين، دون أن يكون لتواجدهم أي سند قانوني".

وأشار إلى أنه "تم جرد محتويات الموقع الذي يتضمن الآلات ومعدات حفر آبار ومخيم سكني كامل، وتسليمه إلى إدارة الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الذين يتواجدون داخله".

المصدر: "بوابة الوسط"

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