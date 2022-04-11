مصر تمنح جنسيتها لعدد كبير من السوريين

وافقت الحكومة المصرية على منح جنسيتها لعدد كبير من السوريين بلغ عددهم 15 شخصا، بالإضافة إلى منحها إلى فلسطيني وإيطالي.

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وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا بمنح الجنسية المصرية لـ17 وافدا إلى مصر، بينهم 15 سوريا وفلسطيني وإيطالي.

واستند القرار الصادر حديثا إلى عدد من القوانين الخاصة بدخول وإقامة الأجانب في أراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاتها.

وتنص القوانين في مجملها على تنظيم حالات منح فحص طلبات التجنيس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنيس.

المصدر: الشروق